Erdoğan, yerli aşının adını duyurdu: TURKOVAC

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli Covid-19 aşısının adının ‘TURKOVAC’ olduğunu açıkladı.

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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliğiyle geliştirilen yerli inaktif aşının birinci faz çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmıştı.

Şubat ayındaki ikinci faz çalışmasına ise 250 kişi katılmış, nisan ayında raporlama çalışması tamamlanmıştı. Üçüncü faz için de geçen günlerde gönüllü başvuruları başlamıştı.

Ankara Şehir Hastanesi’nde bugün ilk aşının vurulmasıyla üçüncü faz çalışması başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gönüllüye aşı uygulanırken hastanedeydi.

Video konferans yöntemiyle etkinliğe katılan Erdoğan şunları söyledi: “Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız.”