Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliğiyle Türkiye’de Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre TÜSEB ile ERAGEM tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan’da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2’nin raporlama işlemi tamamlandı.


E-Nabız sayfasında, başvuru butonunda şu ifadeler yer alıyor: “Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız.”

SON HABERLER

İnkılap tarihi kitabına AKP bölümü eklemişler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına ‘Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’ başlıklı 47 sayfalık bir konu eklendiği ortaya çıktı. Konunun güz ve bahar dönemlerinde işlendiği belirtildi.

Şeşen’den Gencebay’a: Nasıl oldu da iktidarın yüzü oldunuz?

Müzisyen Burhan Şeşen, kendisinin müzisyenlere pandemi dolayısıyla nakdi destek sağlanmasıyla ilgili ‘hiçbir katkısının olmadığını’ söyleyen şarkıcı Orhan Gencebay’a karşılık verdi: “Bu kâğıt parçasına (Sabah) nasıl kandınız? İktidarlar gelip geçici ama sanatçılar hep kalıcı. Siz nasıl oldu da bu iktidarın yüzü oldunuz?”