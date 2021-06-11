Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliğiyle Türkiye’de Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre TÜSEB ile ERAGEM tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan’da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2’nin raporlama işlemi tamamlandı.

E-Nabız sayfasında, başvuru butonunda şu ifadeler yer alıyor: “Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız.”