Nadir elmas satışa çıkıyor: Kripto para geçerlidir!

Müzayede evi Sotheby’s bir ilke imza atarak 15 milyon dolara (131 milyon lira) alıcı bulması beklenen nadir bir elmasın kripto para ile satın alınabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Sotheby’s

Armut şekilli 101,38 karatlık kusursuz elmas 9 Temmuz’da Hong Kong’da açık artırmaya çıkacak. The Key 10138 adı verilen parça, açık artırmaya çıkarılan 100 karatın üstünde yalnızca 10 elmastan biri.

Sotheby’s ilk kez bu boyutta bir elmasın kripto para ödeme seçeneğiyle satılacağını duyurdu. Bu değerde fiziksel bir objenin satışının daha önce kriptoyla yapılmadığı ifade edildi.

Satış öncesi 10-15 milyon dolar arası fiyata alıcı bulacağı tahmin edilen elmas Ethereum ve Bitcoin’in yanı sıra geleneksel para birimleriyle de satın alınabilecek.

Sotheby’s Asya Başkanı Patti Wong, satışın sembolik bir anlam taşıdığını belirterek “Değerin en eski ve simgesel paydası ilk kez insanlığın en yeni evrensel para birimi kullanılarak satın alınabiliyor” dedi.