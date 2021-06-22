Dibe vuran tüketici güveni haziranda yüzde 5 arttı

Mayıs ayında 77,3 ile iki yılın en düşük seviyesine gerileyen Tüketici Güven Endeksi, haziran ayında yüzde 5,8 artarak 81,7’ye yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi mayıs ayında 61,5 iken, haziran ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 61 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise mayıs ayında 76,6 iken, haziranda yüzde 8,3 oranında yükselerek 82,9’a çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise mayıs ayında 78,8 iken, haziran ayında yüzde 9,2 oranında artarak 86,0 olarak kayıtlara geçti.