24 şişe likör 12,15 milyon liraya satıldı

Çin’in ulusal likörü ‘Kweichow Moutai’nin 24 şişesi Sotheby’s Müzayede Evi tarafından, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada 1 milyon sterline (12,15 milyon lira) satıldı. Bunun tahmin edilen fiyatın beş katı olduğu belirtildi. 200 bin sterline (2,42 milyon lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

Fotoğraf: CNN International

Moutai, sorgum buğdayı, darı ya da arpadan üretilen malzemenin mayalandıktan sonra damıtılmasıyla elde edilen votka ve cin benzeri bir içki.

Müzayede evi yetkilileri, bu fiyatın Çin dışında bu içkinin bir şişesi için bir açık artırmada ödenen rekor fiyat olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre likörü Asyalı bir koleksiyoner satın aldı ancak kimliğinin açıklanmasını istemedi. satılan ‘bir kasa likör’ 1974 yılında üretildi.

Müzayede evinin Mouati uzmanı Paul Wong, “Daha önce Hong Kong’da da satmıştık. İlk kez Londra’da sattık. 14 kişi katıldı açık artırmaya. Açıkçası sonuç bizi de şaşırttı. Bu, Moutai’nin Asya dışında da popülaritesinin arttığına işaret ediyor” dedi.