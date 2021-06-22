Kısıtlamada, ruhsatsız faaliyet gösteren sekiz işyeri mühürlendi: 317 kişiye para cezası

Konya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında, kısıtlamalara rağmen faaliyet gösteren sekiz ruhsatsız işyerinde yapılan denetimlerde, 317 kişiye idari para cezası verildi. İşyerleri mühürlendi.

Fotoğraf: TRT Haber (temsili)

AA’nın haberine göre il emniyet müdürlüğü ekipleri, 18-22 Haziran tarihlerinde kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu belirlenen işyerlerinde denetim yaptı.

Kontrollerde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen sekiz işyerinde 317 kişiye, ‘sosyal mesafe’ ve ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’ suçlarından para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerince mühürlenen işyerlerini işleten ve yönetenler hakkında adli işlem başlatıldı.