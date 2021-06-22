Zulüm sürüyor: ‘Dev karpuz’ bu kez baz istasyonunda

Diyarbakır’da bir caddede bulunan baz istasyonunun tepesine, daha önce bir kavşakta bulunan ancak kaldırılan dev karpuz heykeli yerleştirildi.
Bir TIR’da taşınırken çekilen fotoğrafları dün sosyal medyada paylaşılan karpuz heykeli, bugün Kayapınar ilçesinde görüldü.
Heykel ve sur maketleri, Mastfroş Caddesi’ndeki kavşakta kurulan 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.
Kentte daha önce Yonca Kavşağı’nda içine bebek yerleştirilen karpuz ile kadayıf tepsisi gösteren adam heykelleri sosyal medyada tepki çekmiş, heykeller kaldırılmıştı.