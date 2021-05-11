Belediye, Diyarbakır’daki ‘peyzaj’ın maliyetinin 4 milyon TL olduğunu doğruladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada alay konusu olan heykellerle ilgili açıklama yaptı: “15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır.”

Fotoğraf: Twitter

Söz konusu heykellerin fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşılmış, kimi kullanıcılar ‘ürperirken’ kimileri ‘tiye almıştı‘. CHP ve DEVA partileri il başkanları da dahil birçok kişi projelerdeki israfa değinmişiti.

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Belediyenin, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı; Havalimanı Kavşağı peyzaj düzenlemeleri kapsamında alana yerleştirilen maketlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur” ifadelerinin yer aldığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Havalimanı Yonca Kavşağı’na yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler saygıyla karşılanmakta ve değerlendirilmektedir. 170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında, manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır.

Bir takım çevreler, estetik eleştirileri dayanak tutarak, kamuoyunu yanıltıcı, kurumumuz hakkında istifham oluşturacak iddialarda bulunmaktadırlar. 170 dönümlük alanda; çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler.”