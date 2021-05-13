Diyarbakır’a kondurulan ‘heykeller’ kaldırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yonca Kavşağı’ndaki alana yerleştirilen iki ‘heykel’in kaldırıldığını bildirdi.

Eleştirilen heykellerden ikisi. Fotoğraflar: Twitter

Söz konusu heykellerin fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşılmış, kimi kullanıcılar ‘ürperirken’ kimileri ‘tiye almıştı‘. CHP ve DEVA partileri il başkanları da dahil birçok kişi israfa değinmişiti.

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Belediyenin açıklamasında, heykellere 4 milyon 412 bin 835 lira ödendiği iddiasının yalan ve iftira olduğu belirtildi.

Bu bedelin drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu ihalenin, açık ihale usulüyle yapıldığı, canlı yayınlandığı ve en ekonomik teklifi veren firma tarafından üstlenildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Valimiz Münir Karaloğlu’nun talimatıyla belediyemizin ilgili birimlerince değerlendirilmiş, maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır. Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir. Duyarlılık ve yapıcı eleştirileri için Diyarbakır kamuoyuna teşekkür ediyoruz.”