Korkmaz’dan ABD’li ortağına ‘Dede’ teminatı: Çok güçlü, bize dokunamazlar

AYŞEGÜL KASAP

ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamede gizlilik ibaresi kaldırıldı. ‘Kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamalarının yöneltildiği iddianamede Korkmaz’ın ‘arasının iyi olduğu’ belirtilen ‘Dede’ kod adlı bir hükümet yetkilisi dikkat çekiyor.

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında ABD’de de bir hukuki sürecin yürüdüğü biliniyordu. Türkiye’de hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına giden işadamı, 19 Haziran’da ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

Son olarak, ABD Adalet Bakanlığı’nın, 28 Nisan’da tamamlanan ve dün itibariyle aleniyet kazanan iddianameye ilişkin bilgi paylaşmasıyla işadamının Avusturya’da neden ve hangi suçlamalardan ötürü gözaltına alındığı da açıklığa kavuşmuştu. ABD idddianame doğrultusunda Avusturya’dan Korkmaz’ın iadesini talep etmeye hazırlanıyor.

15 sayfalık iddianame

15 sayfalık iddianamede Korkmaz’a bir kara para aklama, 10 yasadışı para transferi ve bir de yalan beyanla yargıya müdahale olmak üzere 12 suçlama yöneltiliyor.

Toplam para transferi 301 milyon 315 bin 477 dolar. Bunun kaynağı olarak, Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen) Utah eyaletinin Plymouth şehrinde kurulu Washakie adlı şirket üzerinden sahte belgeler düzenleyerek ABD Hazinesi’nden elde ettiği vergi teşviki gösteriliyor.

‘133 milyon doları akladı’

Korkmaz’ın akladığı belirtilen kara para miktarı ise 133 milyon dolar. Korkmaz’ın yasadışı banka transferleri için Türkiye ve Lüksemburg’daki hesaplarından yararlandığı, paranınsa Borajet firması ve Queen Anne adlı bir yatın yanısıra Türkiye ve İsviçre’de otel, Boğaz’da bir villa ve apartman dairesi alımında kullanıldığı kaydediliyor.

225 yıla kadar hapis

Korkmaz, kara para aklamadan suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis, suçlu bulunduğu her bir para transferiyle dolandırıcılık suçlamasından 20’şer yıla kadar hapis, yargıya müdahale suçundan da beş yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 225 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

İddianamede Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in yürüttüğü organizasyon suç şebekesi olarak değerlendirilirken, Korkmaz’ın bu yapıyla bilerek ve isteyerek yasadışı işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Şirket isimleri

Korkmaz’ın akladığı kara para miktarı iddianamede şöyle yer alıyor: “Jacob Kingston ve Isaiah Kingston, Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen) ve sanık Korkmaz’ın yönlendirmesiyle, Washakie’nin, yolsuzluk sonucu elde edilen yaklaşık 133 milyon doları, Korkmaz’ın Lüksemburg ve Türkiye’deki hesaplarına aktarıldı.”

Korkmaz’ın kara parayı, yüzde 100 hisse sahibi olduğu Türkiye’deki SBK Holding A.Ş. ve Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. ve Lüksemburg’daki Isanne S.a.r.l. şirketleri aracılığıyla akladığı belirtiliyor.

Para gönderilen şirket ve kişiler

İddianamede, Türkiye’deki banka hesaplarına para transfer edilen şirket ve kişiler şöyle: Jacob Kingston, Alptekin Yılmaz, Setap Telmoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş., Blane Telmoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş., Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Tic.

‘Dede çok güçlü bize dokunamazlar’

İddianamede ‘Dede’ kod adlı bir hükümet yetkilisi dikkat çekiyor. Yetkilinin açık adı ve hangi ülkede olduğu ABD savcılığı tarafından açıkça henüz belirtilmedi. İddianameye göre Korkmaz’ın ‘Dede’yle sağlam ilişkileri var ve bu nedenle Kingston kardeşlere korunacakları yönünde teminat veriyor. Korkmaz ayrıca suç şebekesine ‘Dede’nin çok güçlü olduğunu ve gücünden dolayı kimsenin kendilerine dokunamayacağını da söylüyor.

İddianamede yer verilen mesajlaşmada ‘Dede’ şöyle yer alıyor:

Tanık A : Az önce bana bu konuda yardım etmen için Washington’dan bir talimat aldın.

Tanık A: Daha önce Aslan beyin problemlerini çözmene yardım etmiştim.

Tanık A: Amerikan Devleti ve Kontes Fuller için çalışıyorsunuz.

Jacob Kingston: Selam, Dede konuştu, her şey yolunda şu an.

Jacob Kingston: Fakat parayı göndermediğim için seni iş bittikten sonra cezalandırır.

Jacob Kingston: Hakim iyi biri.

Jacob Kingston: Dede’yi hayal kırıklığına uğratmaz.

Jacob Kingston: Az zaman kaldı.

Jacob Kingston: Dede aradı şimdi. Beş gün içinde yapılmalı. Son şans.

Jacob Kingston: Plan?

Jacob Kingston: Dede’nin personeli burada.

Jacob Kingston: Parayı bekle.

Jacob Kingston: (Türk Ekonomi Bankası’nda bir hesap için havale talimatları. Taş Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş adına)

Jacob Kingston: Bugün son gün, $.

Jacob Kingston: Parayı bu hesap numarasına para yatırın.

Jacob Kingston: Akbank’ta Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına bir hesaba havale talimatı.

Jacob Kingston: Dede büyük problem. $