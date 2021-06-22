Aşılamada yaş sınırı 25’e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 25’e indirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün itibariyle 43 milyon doz aşı yapıldı. İlk doz vurulan kişi sayısı 28,5, iki doz uygulanan kişi sayısı ise 14,5 milyon. Son olarak aşıda yaş sınırı 30’a düşürülmüştü.

Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.”

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

Bakan, daha sonraki paylaşımında ise gençlere çağrıda bulundu: “Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. İlk randevular yarın.”