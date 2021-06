‘Kayıp’ Prenses Latife bu kez İspanya’da görüntülendi

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit el Maktum’un, ev hapsinde tuttuğu, uzun süre haber alınamadıktan sonra geçen ay arkadaşlarıyla çekilen fotoğraf Instagram’da paylaşılan kızı Prenses Latife şimdi de İspanya’da görüntülendi.

Fotoğraf: Instagram

Emirin 25 çocuğundan biri Prenses Latife, 2018’de, “Baskı altıydayım, 2000’den beri ülkeden ayrılamadım. Artık normal bir hayat sürmek istiyorum” diyerek Dubai’den kaçmaya çalışmış sekiz gün sonra Hint Okyanusu’ndaki deniz yolculuğu sırasında komandolar tarafından yakalanmıştı. Babası, kızının ülkesine zorla götürülmesini ‘kurtarma operasyonu’ olarak nitelendirmişti. Prenses Latife, Şubat 2021’de BBC’nin Panoroma programına gizli çektiği bir videoyu yollamış, camları sıkı sıkı kapalı bir villada ev hapsinde tutulduğunu, hayatının tehlikede olduğunu ifade etmişti.

İnsan hakları savunucuları ve Birleşmiş Milletler, ‘prensese evde iyi bakıldığını’ açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri’ne serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

Mayıs ayında Dubai’deki ‘Mall of the Emirates’ (MoE) adlı alışveriş merkezinde iki kadınla çekilen fotoğrafı, dünya basınında, aylardır haber alınamayan ‘kayıp prenses’in hayatta olduğuna dair ilk işaret olabileceği yorumu yapılarak yer bulmuştu. Fotoğrafın ne zaman çekildiği belirtilmemişti. Arka planda, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 13 Mayıs’ta vizyona giren ‘Demon Slayer: Mugen Train’ adlı filmin tanıtımının görülmesi fotoğrafın yakın geçmişte çekilmiş olabileceğinin işareti kabul edilmişti.

Prensesin bu kez İspanya’nın başkenti Madrid’deki havalimanında çekilen fotoğrafı Instagram’da paylaşıldı. Paylaşan isim, Prenses Latife’nin uzun yıllardır arkadaşı olan Sioned Taylor. Mayıs ortasından beri üçüncü kez Prensesin yer aldığı bir kare paylaşan Taylor, “Latife’yle güzel Avrupa tatili. Keşfederken eğleniyoruz” mesajını ekledi. Madrid-Barajas Havalimanı’nda çekilen fotoğrafta ikisi de maskeli.

‘Her gün bizimle temas halinde’

Prensesin serbest bırakılması için kampanya yürüten Free Latifa’nın kurucularından David Haigh, aylarca tutsak hayatı yaşadıktan sonra bir pasaportu olduğuna ve seyaheat edip belirli derecede özgürlüğün tadını çıkardığına sevindiğini açıkladı. Haigh, ayrıca, Prenses Latife’nin her gün Free Latifa ekibiyle temas kurduğunu ancak bu aşamada daha fazla yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

BBC’den Frank Gardner’ın analizine göre Prensesle ilgili umut veren, olumlu gelişmeler var. Ancak çok sayıda yanıtı olmayan soru var. Onu İspanya’da ‘babasının adamları’ izliyor mu, dönüşte yeniden ülkesinde ev hapsine mi girecek gibi sorunların yanıtı yok. Ancak onun tamamen özgür olması için mücadele edenler umutlu. Destekçileri ise bir gün Britanya’nın başkenti Londra’ya özgür bir kadın olarak gideceğini düşünüyorlar.

