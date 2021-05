‘Kayıp’ Prenses Latife: Bir AVM’de çekilen fotoğraf Instagram’da paylaşıldı

Bu hafta iki Instagram hesabında paylaşılan bir fotoğraf, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit el Maktum’un, ‘kayıp’ kızı Latife’den aylardır alınan ‘ilk haber’ olarak nitelendirildi.

Fotoğraflar: Instagram

Emirin 25 çocuğundan biri Prenses Latife, 2018’de, “Baskı altıydayım, 2000’den beri ülkeden ayrılamadım. Artık normal bir hayat sürmek istiyorum” diyerek Dubai’den kaçmaya çalışmış sekiz gün sonra Hint Okyanusu’ndaki deniz yolculuğu sırasında komandolar tarafından yakalanıp yakalanmıştı. Babası, kızının ülkesine zorla götürülmesini ‘kurtarma operasyonu’ olarak nitelendirmişti.

Ev hapsinde olduğunu söylemişti

Prenses Latife, Şubat 2021’de BBC’nin Panoroma programına gizli çektiği bir videoyu yollamış, camları sıkı sıkı kapalı bir villada ev hapsinde tutulduğunu, hayatının tehlikede olduğunu ifade etmişti.

Dubai’deki ‘Mall of the Emirates’ (MoE) adlı alışveriş merkezinde iki kadınla çekilen fotoğrafı, dünya basınında, aylardır haber alınamayan ‘kayıp prenses’in hayatta olduğuna dair ilk işaret olabileceği yorumu yapılarak yer buldu.

Fotoğraf, Prenses Latife’nin arkadaşı olduğu tahmin edilen iki kadın tarafından perşembe akşamı, “MoE’de arkadaşlarla güzel bir akşam” mesajıyla paylaşıldı.

BBC, fotoğrafın ‘gerçek’ olup olmadığını doğrulamayadıklarını daha fazla ayrıntı elde edemediklerini aktardı ancak ‘kazara’ yapılan bir paylaşım olmadığının da altnı çizdi.

Zaman ve yer belirtilmemiş

Prensesin bir arkadaşı, BBC’ye fotoğraftaki kadının ‘Latife’, yanındaki iki kişinin de arkadaşları olduğunu söyledi. Zaman ve yer belirtilmeyen fotoğrafta arka planda, ‘Demon Slayer: Mugen Train’ adlı filmin tanıtımı görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde 13 Mayıs’ta vizyona giren filmin tanıtımı, fotoğrafın yakın geçmişte çekilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Söz konusu iki kadından birinin Instagram hesabından dün bir kare daha paylaşıldı. Bu fotoğrafa da, “Geçmişte Latife’yle Bice Mare’de (Burc Halife’de bir restoran) yemek yerken” ifadeleri eklendi.

Prensesin serbest bırakılması için kampanya yürüten Free Latifa’nın kurucularından David Haigh, “Kampanyada olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebilirim ama bugün için daha fazla yorum yapmak istmeiyorum” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Kenneth Roth ise BBC’ye, “Fotoğraf gerçekse yani o karedeki kadın Prenses Latife’yse yaşadığının kanıtıdır. Bu da bir şey ama bu özgür olduğu anlamına gelmez” yorumunu yaptı.

Şubat ayında, ‘prensese evde iyi bakıldığını’ aktaran Birleşik Arap Emirlikleri cephesinden BBC’ye fotoğrafla ilgili açıklama yapan olmadı.