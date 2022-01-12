Akşam Postası / 12 Ocak 2022

Ekonomist Timothy Ash: Yabancıların dönüşü için yeni hükümet gerekebilir

Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri Diken’e değerlendiren Bluebay Asset Management’ten iktisatçı Timothy Ash, hükümete güven sorununa işaret etti. Ash’e göre hükümet, kötü gidişata sermaye kontrolleriyle cevap verebilir. Ancak bu krizi daha da fazla derinleştirebilir.

Savcılık ulaştırma bakanı hakkında ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tazminat davasına konu olan ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla ilgili dosyanın savcılık tarafından soruşturulduğu ortaya çıktı.

Boğaziçi protestoları: Mahkeme, rektör ve özel güvenliklere özel duruşma yaptı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Mehmet Naci İnci’nin şikayetiyle tutuklanan ve 94 gün cezaevinde tutulan Berke Gök ve Perit Özen dahil 12 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme, ilk duruşmadan sonra 10 Ocak’ta avukatlara ve öğrencilere haber vermeden şikayetçilere özel bir duruşma yaptı. Naci İnci bu duruşmada, “Duruşma günü üniversitemiz tarafından kurulan Yosun Laboratuvarı’nın açılış töreni vardı. Bu sebeple duruşmaya iştirak edemedim” dedi.

TTB Turkovac için beklemede: Tarafsız bilim kurulu değerlendirmeli

Yerli aşı Turcovac’ın bugün açıklanan üçüncü faz ara sonuçlarını değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Henüz elimizde ikinci faz sonuçları ve yeterli veri yok. Sınırlı, tüm bileşenler ve değişkenleri içermeyen açıklamada sonuçlar yüz güldürücü gibi görünüyor ama yeterli değil. Daha ayrıntılı bir değerlendirme bekliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu: Cemaat yurtlarındaki sorunun farkındayız; gençlerimizi kurtaracağız

Tarikat ve cemaat yurtlarındaki sorunun farkında olduklarını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sorunu çözerek ‘gençleri kurtaracaklarını’, düşünce veya inancın zorla dayatılmasına da ‘sonuna kadar karşı olduklarını’ söyledi.

Apple’ın kullanıma soktuğu yeni gizlilik ayarı Türkiye’de çalışmıyor

ABD’li teknoloji devi Apple’ın bugün kullanıma soktuğu yeni gizlilik ayarı ‘private relay’ (özel geçiş), kullanamayacak ülkeler listesinde olmamasına karşın Türkiye’de çalışmıyor. Apple, engellemelerle karşılaşmamak için bazı ülkelerde güvenlik uygulamasından taviz vermişti.

YAMAN AKDENİZ yazdı: Anayasa Mahkemesi’nin sözde pilot kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) 5651 sayılı Kanun’un kişilik hakları ihlalleriyle ilgili 9’uncu maddesinde ‘yapısal sorun’ tespit ettiği için hem ihlale hükmetti, hem de kararının ‘pilot’ niteliğinde olduğunu duyurdu. Bu makalede, 7 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ne anlama geldiği, sorunun boyutu, mevcut duruma etkisi ve AYM’nin yaklaşımı değerlendirilecek.

ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD’de yıllık enflasyon Aralık’ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

AKP’ye göre 2022 seçim yılı değil ‘geçim yılı’ymış

İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin AKP yetkili kurullarından aktardığı bilgiye göre, iktidar 2022’ye seçim yılı değil geçim yılı diye bakıyor.

Demirtaş’a ‘Siyasi Cesaret Ödülü’: ‘Hukuksuzluğun biteceğine inanıyorum’

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, François Mitterand Enstitüsü tarafından ilk kez verilen ‘Siyasi Cesaret Ödülü’ne layık görüldü.

CHP’li Altay: Erdoğan konuşurken, TV kanalları ’18+’ ibaresini kullanmalı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini, TV’lerin uyarı yapması gerektiğini savundu.

Naklettiği karaciğerlere ‘imzasını atan’ cerrah ‘kayıtdışı’na alındı

Britanya’da naklettiği karaciğerlere ‘adının baş harflerini yazan’ cerrahın adın ‘tıbbi kayıt’ listesinden silindi.

İkinci el araç raporu: 2021 nasıl geçti?

2020’de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021’de bu rakam 1 milyon 652 bin 710’da kaldı. Düşüş yüzde 19 olarak hesaplanıyor.

Hastane kuyruğu: 600 bin kişiye bir onkolog!

Zonguldak’ta kanser hastaları onkoloji polikliniği önünde her gün kuyrukta bekliyor. Atatürk Devlet Hastanesi ek hizmet binasını ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak (CHP) Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Kanser hastalarına büyük bir eziyet çektiriliyor. 600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog düşüyor!” dedi.

Cem Bölükbaşı, Formula 2’de yarışacak ilk Türk pilot olacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2’de yarışacağını açıkladı. Bölükbaşı böylece Türkiye motor sporları tarihinde Formula 2’de yarışan ilk Türk yarış pilotu olacak.