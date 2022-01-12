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Yaramazlara biraz batar!

Babacan, ‘Tarikat yurtları kapatılsın’ diyenleri eleştirdi: Başka çözüm yok mu?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 20 yaşındaki Enes Kara’nın intiharının ardından tarikatların kapatılması yönündeki çağrıları eleştirdi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti. Kara’nın intiharının ardından öğrencileri baskı altına alan tarikat/cemaat yurtlarının kapatılması yönünde çağrılar yapılmıştı.


Online haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Babacan, cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman maddi durumu iyi veya zayıf ailelerin çocukları arasında böylesine eşitsizlik oluşmadığını ifade etti.

DEVA Partisi lideri, ortada çok büyük haksızlık ve adaletsizliğin bulunduğunu, bunun bedelini de gençlerin ödediğini belirterek ‘devletin kendi evlatlarına ağır depresyon sunduğunu’ kaydetti.

“Beğenmedikleri her şey kapatılsın istiyorlar” diyen Babacan, Anayasa Mahkemesi’ni ‘ülkedeki hukuk kırıntısının kalan tek sahibi’ olarak tanımladı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mahkemenin kapatılması çağrısını eleştirdi.

Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Almışlar ellerine bir çekiç, gördükleri her şeyi çivi sanıp saldırıyorlar. Çeyrek yüzyıldır koltuğunda oturan krizlerin ortağı Bahçeli’nin yine ortak olduğu bir iktidar bugünün hiçbir sorununu çözemez. Koltuğa sarılan Erdoğan artık hangi sorunu çözebilir. Son dört yıldır ülke patinajda. Baskıyı benimsemiş bir zihinle hangi sorun çözülebilir? Tam tersine sorunlar derinleşiyor. Başka birileri de gencecik Enes’in ardından ‘Şunlar bunlar kapatılsın’ diyorlar. Bu ülkede kapatmak dışında başka bir çözüm önerisi yok mu? Devletin görevi gençlere kaliteli ve hesaplı yurt imkanı sunmaktır. Bugünkü iktidar, bu otoriter ortaklık bu ülkenin kaderi değil. Bu ülkenin gençleri kendini güvende hissetmeden hiçbirimiz özgür olamayacağız. Biz bu çaresizliği reddediyoruz. Bu ülkenin birbirinden güzel insanları bu mutsuzluğu hak etmiyor. Batı’ya, ilerleyen Asya’ya bakıyoruz. Gençlerin önünde sınırsız bir hayal seti var.”

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