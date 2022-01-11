Araştırma: Her 10 kişiden sekizi ‘Çocuğumu cemaat yurduna asla vermem’ diyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 kişiden sekizi “Çocuğumu cemaat ve tarikat yurtlarına asla vermem” diyor.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara dün, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti.

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 7’si ‘çocuğunu cemaat ve tarikat yurtlarına vermek isteyeceğini’ belirtirken yüzde 7’lik diğer kısım “Vermek istemem ama çaresizsem veririm” dedi.

CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP seçmenlerinde çocuğunu söz konusu yurtlara göndermek isteyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5’in aşağısında kalırken AKP seçmeninde bu oran yüzde 11,3 olarak kaydedildi.

“Çaresizsem veririm” diyenlerde yüzde 9’la en fazla İYİ Parti seçmeni kaydedilirken ‘asla vermeyeceğini’ yüzde 94,7’yle en fazla Saadet Partisi seçmeni söyledi.