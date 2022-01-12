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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özel, Enes Kara gibi hisseden gençlere seslendi: Bana ulaşın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Enes Kara gibi hisseden, umutsuzluğa kapılmış gençlere seslendi: “Bana ulaşın.”

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara önceki gün, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti.


Yaşadıklarını anlattığı video sonrası intihar eden genç, cemaat yurtlarındaki şartları ve Türkiye’de gelecek kaygısı yaşayan gençlerin durumunu yeniden gündeme getirdi.

Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere şöyle seslendi: “Enes Kara gibi benzer ya da farklı sebeplerle cemaat/tarikat/vakıf yurtlarına mahkum edilmiş kendisini risk altında hisseden umutsuzluğa kapılmış her bir kardeşime çağrımdır: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım. Hallederiz!”

Özel paylaşımdan bir telefon numarası ve mail adresi de verdi.

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