Cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’yı anan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes’lerimizi kaybetmeyelim” dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara dün, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti.

Yavaş, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Bu yıl binlerce gencimizi misafir ettik, seneye on binlercesine kucak açacağız ki geleceğimiz karanlıkta hapsolmasın. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz tüm kurumlar denetlenmeli, kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes’lerimizi kaybetmeyelim. Çok üzgünüm Enes…”