Enes Kara’yı anan Tarkan ailelere seslendi: İş işten geçmeden sevgiyle kulak verin

Cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’yı anan şarkıcı Tarkan ailelere seslendi: “Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir.”

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara dün, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti.

Tarkan, Twitter paylaşımında Kara’yı anarak şunları kaydetti: “Enes Kara’nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne yazık ki Enes Kara’nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umutlarını kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.

Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi.”