Apple’ın kullanıma soktuğu yeni gizlilik ayarı Türkiye’de çalışmıyor

ABD’li teknoloji devi Apple’ın bugün kullanıma soktuğu yeni gizlilik ayarı ‘private relay’ (özel geçiş), kullanamayacak ülkeler listesinde olmamasına karşın Türkiye’de çalışmıyor. Apple, engellemelerle karşılaşmamak için bazı ülkelerde güvenlik uygulamasından taviz vermişti.

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Kullanıcılara sunulan bu gizlilik servisinde Apple veya ağ sağlayıcısı dahil hiçbir birim, kullanıcıları internet dolaşımlarıyla eşleştiremiyor. Özel geçiş, DNS sorgularını da şifreleyerek gizliliği daha fazla koruyor. Bu şifreleme iki bağımsız internet düzeneği sayesinde yapılıyor. Böylece kimse kullanıcı hakkında ayrıntılı bir profil oluşturmak için IP adresini, konumunu ve tarama etkinliğini kullanamıyor.

Ancak şirket, satışlarda ya da uygulamalarda engellemelerle karşılaşmamak için bazı ülkelerde bu güvenlik uygulamasından taviz veriyor.

Apple CEO’su Tim Cook’un cihazları ve hizmetlerini engelleyebilecek tehditlerin önüne geçebilmek için Çin’de resmi yetkililerle lobicilik faaliyetinde bulunarak milyarlarca dolarlık gizli bir anlaşma yaptığı öne sürülmüştü.

Apple’ın Çin’le vardığı anlaşması sonrası bu ülke dahil olmak üzere gizlilik özelliğini Belarus, Kolombiya, Mısır, Kazakistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkmenistan, Uganda ve Filipinler’de kullanıma sokmayacağı duyurulmuştu. Şirket bunun nedenine dair ülkelerdeki ‘düzenleyici’ tedbirleri göstermişti. Bu listedeki ülkelerin baskıcı yönetimlere sahip olması dikkat çekiyor.

Diğer yandan ABD’de T-Mobile gibi GSM operatörlerinin de bazı bölgelerde özelliği engellediği rapor ediliyor. Ancak operatörler bunu kabul etmeyerek suçu şirkete atıyor.

Ancak bugün itibariyle kullanıma sokulan hizmet, listede yer almayan Türkiye ve Rusya’da da çalışmıyor. Listede yer almamasına rağmen Türkiye’de yeni gizlilik ayarlarının çalışmaması hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Türkiye’deki hükümetin sosyal medya ve iletişim alanlarındaki ‘yasaklama’ performansı şirketler tarafından iyi biliniyor.