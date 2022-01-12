Kılıçdaroğlu: Cemaat yurtlarındaki sorunun farkındayız; gençlerimizi kurtaracağız

Tarikat ve cemaat yurtlarındaki sorunun farkında olduklarını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sorunu çözerek ‘gençleri kurtaracaklarını’, düşünce veya inancın zorla dayatılmasına da ‘sonuna kadar karşı olduklarını’ söyledi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili ‘etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağını’ belirtmişti: “Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum.”

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı ‘oy kaygısı nedeniyle yeterli derecede tepki vermemekle’ eleştirildi.

Halk Tv’den Fikret Bila’nın sorularını yanıtlayan CHP lideri, Kara’nın videosunu izleyip izlemediğine dair soruyu, “Elbette izledim ve içim parçalandı. Çok üzüldüm. Enes gibi gençleri bizim iktidarımız kurtaracak” diye yanıtladı.

Kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili ise şunları söyledi: “Eleştirilere elbette saygım var ama ilgisi yok. Bir iki nedenle hassasiyet gösterdim. Birincisi bilim insanlarının, psikiyatristlerin, psikologların bu tür olayların yazılması, dillendirilmesi konusunda uyarıları var. Bilimsel makaleleri var. Ben bilim insanlarının uyarıları konusunda hassasiyet gösterdim. İkinci olarak da çok acı, çok üzücü, yürek parçalayan bir olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım. Hepsi bu. Yoksa ben oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem. Bugüne kadar da hiç çekinmedim. Doğru bildiğimi söyledim, söylemeye de devam edeceğim.”

‘Bu yurtları inceleme altına alacağız’

‘Tarikat ve cemaat yurtlarına gitmek zorunda bırakılan öğrencilerle ilgili sorunun’ farkında olduğunu vurgulayan CHP lideri şöyle devam etti: “Öneminin bilincindeyiz. Bu gençlerimizi iktidara gelir gelmez kurtaracağız. Bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz. Gençlerimiz devlet yurtlarında, gayet rahat koşullarda, sıcak suyu olan, bir kişilik, iki kişilik odalarda güven içinde, özgürlük içinde kalacaklar. Şimdiden belediyelerimiz yurt yapmaya, üniversiteli gençlerimizin barınmaya uygun şekilde düzenlenmiş binalarımızda kalmalarına olanak sağlamaya başladılar.

İktidarımızda bu sorunu kökünden çözeceğiz, özellikle yoksul ailelerimizin çocuklarına Aile Destek Sigortası’ndan burs vereceğiz, yurt sağlayacağız, başka yerlere gitmelerine gerek kalmayacak. Ayrıca bu yurtlarda ne oluyor ne bitiyor, çocuklar nasıl yaşıyor, çocuklara ne yapılıyor hepsini inceleme altına alacağız. Devlette denetimsiz alan olmaz. Bu denetimi gerçekleştireceğiz ve gereğini yapacağız. Annelerin babaların içi rahat olacak.”

‘Düşünce veya inancın zorla dayatılmasına karşıyız‘

Kılıçdaroğlu, Bila’nın “Tarikat ve cemaatlerin gençler üzerinde kurdukları baskıyla, dayattıkları inanç ve yaşam tarzıyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz” sorusuna da şu karşılığı verdi: “Biz düşünce ve inanç özgürlüğüne saygılıyız. Gençler istedikleri gibi düşünme, istedikleri gibi inanma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ancak Enes’in anlattığı gibi gençlerimize düşünce veya inancın zorla dayatılmasına da sonuna kadar karşıyız. Gençlerimiz özgür ortamlarda, güven içinde arkadaşlarıyla konuşabilmeli, tartışabilmeli istediği düşünceyi, inancı dile getirebilmeli, yaşayabilmeli.

Hiçbir baskıyla, müdahaleyle karşılaşmamalı. Biz gençlerimize özgürlük vaat ediyoruz ve bunu sağlayacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Gençler bu ülkenin geleceğidir. Onları özgürce yetiştirmek, istedikleri düşünceye, inanca, yaşam tarzına sahip olmalarını sağlamak, bilimsel eğimle donatmak bizim görevimizdir.”