TTB Başkanı Fincancı: Turkovac’da çalışmanın bitmesine iki yıldan fazla var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Turkovac eleştirileri nedeniyle hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yerli aşıda çalışmaların tamamlanmasına iki yıldan fazla süre olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından inaktive Covid-19 aşısı Turkovac’a acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu.

3’üncü faz çalışma sonuçları bitmeden ve açıklanmadan acil kullanım onayı verilmesi bilim dünyasında şüphe ve kaygı uyandırmış, TTB, Turkovac’la ilgili “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının ‘güvenli’ ve ‘etkili’ olduğu konusunda bir rapor var mıdır” diye sormuş, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği de Turkovac’ın faz çalışmalarının şimdiye kadarki sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemişti.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, yerli Covid-19 aşısı Turkovac’la ilgili faz çalışması sonuçlarının bilimsel dergilerde yayınlanması gerektiğini belirterek, “Pandemi çalışma grubumuz bu belgeleri inceleyerek Turkovac ile ilgili bir bilgi sunabilsinler. Çünkü ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” demişti.

Bugün Karaman’da konuşan Erdoğan, TTB’yi hedef alarak “Bugüne kadar bir eseriniz var mı? Sahtekarsınız” demişti.

Fincancı, cumhurbaşkanının söz konusu açıklamalarına ithafen Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Gene TTB’ye saldırı sezonu açılmış. Sorun şu ki Turkovac aşı çalışması 3’üncü faz ön verileri dahi yayınlanmamış hatta ön verilerin tamamlanma tarihine daha 13 gün, çalışmanın tamamlanmasına iki yıldan fazla zaman var. Ayrıca TTB görevleri açık, aşı araştırması alanın uzmanlarının sorumluluğu, Türk Tabipleri Birliği de halk sağlığını koruma sorumluluğu gereği toplumu olası yarar/zarar ile ilgili bilgilendirmeye çalışır.”