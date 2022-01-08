Erdoğan TTB’yi hedef aldı: Bugüne kadar bir eseriniz var mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli aşı Turkovac’ı eleştiren Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef aldı: “Bugüne kadar bir eseriniz var mı? Sahtekarsınız.”

Karaman’da hızlı tren hattı açılışında konuşan Erdoğan ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘terör aparatı’ istihdam ettiğini iddiasını tekrarlayarak aynısının ‘Ankara’da da olduğunu’ öne sürdü.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından inaktive Covid-19 aşısı Turkovac’a acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu.

3’üncü faz çalışma sonuçları bitmeden ve açıklanmadan acil kullanım onayı verilmesi bilim dünyasında şüphe ve kaygı uyandırmış, TTB, Turkovac’la ilgili “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının ‘güvenli’ ve ‘etkili’ olduğu konusunda bir rapor var mıdır” diye sormuş, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği de Turkovac’ın faz çalışmalarının şimdiye kadarki sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemişti.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, yerli Covid-19 aşısı Turkovac’la ilgili faz çalışması sonuçlarının bilimsel dergilerde yayınlanması gerektiğini belirterek, “Pandemi çalışma grubumuz bu belgeleri inceleyerek Turkovac ile ilgili bir bilgi sunabilsinler. Çünkü ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” demişti.

CHP’li Başarır: Yazıklar olsun

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan’ın TTB’yle ilgili açıklamalarına Twitter üzerinden şu ifadelerle tepki gösterdi: “70 bin doktor üyesi Olan Türk Tabipleri Birliği’ne sahtekar diyecek kadar küçülen bir cumhurbaşkanı var ülkemde… Yazıklar olsun!”

70 bin doktor üyesi Olan Türk tabipler birliğine Sahtekar diyecek kadar küçülen bir Cumhurbaşkanı var ülkemde… yazıklar olsun! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 8, 2022

Erdoğan’dan sadaka

Daha sonra Karaman’da başka bir yerde AKP’lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Erdoğan, bunu ‘sadaka-ı cariye’ olarak niteledi.