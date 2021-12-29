Bakan Koca ve bilim kurulu üyeleri hatırlatma dozlarını TURKOVAC’la oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri hatırlatma dozlarını Ankara Şehir Hastanesi’nde yerli aşı TURKOVAC’la oldu.

Aşı olduktan sonra Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken sağlık bakanı hatırlatma dozlarının bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Koca TURKOVAC aşısının yarından itibaren yaptırılabileceğini bildirdi.

22 Aralık’ta acil kullanım onayı verilen yerli aşı birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) aktardığına göre TURKOVAC aşısının bilimsel bilgi ve verilerinin yeterli düzeyde paylaşılmadı. Ayrıca aşının 3’üncü faz çalışmalarına dair herhangi bir makale bilimsel dergilerde yayınlanmadı.

TTB, 27 Aralık’ta bakanlığa yolladığı yazıda aşıyla ilgili “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının ‘güvenli’ ve ‘etkili’ olduğu konusunda bir rapor var mıdır” diye sormuştu.