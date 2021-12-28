TTB sordu: Turkovac’ın güvenli ve etkili olduğunu gösteren rapor var mı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yerli aşı Turkovac’la ilgili “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının ‘güvenli’ ve ‘etkili’ olduğu konusunda bir rapor var mıdır” diye sordu.

TTB, Sağlık Bakanlığı tarafından inaktif virüs aşısı Turkovac için acil kullanım onayı verildiğinin açıklanması üzerine 27 Aralık günü Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazdı.

Turkovac aşısının bilimsel bilgi ve verilerinin yeterli düzeyde paylaşılmadığını, 3’üncü faz çalışmalarına dair herhangi bir makalenin bilimsel dergilerde yayımlanmadığını hatırlatan TTB, acil kullanım onayının ‘bilimsel özgürlüğü ve yönetsel özerkliği olmayan’ Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından verilmesinin de bilimsel çekincelere yol açacak nitelikte olduğunu belirtti.

Aşı tereddüdünü artıracak

“Bilimsel çalışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair bakanlık açıklamaları, ne yazık ki var olan aşı tereddüdünü daha da artıracaktır” denen yazıda, şüphe ve farklı saiklerin, bilimsel gerekliliklerin yerine ikame edilmesi yaklaşımının, Türkiye’nin aşı üretimi alanında bilimsel çevrelerde olumsuz algılanabileceğine dikkat çekildi.

Yazıda aşağıdaki soruların yanıtlarının TTB, ilgili uzmanlık dernekleri ve kamuoyu ile paylaşılması istendi: