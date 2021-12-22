TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC için acil kullanım onayı verildiğini söyledi. Koca, gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçileceğini duyurdu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı olan TURKOVAC için 3’üncü faz çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanması sürüyordu.

Geleneksel yöntem olarak bilinen inaktif yönteminde virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek insan vücuduna zarar verilmeden bağışıklık uyarılıyor.

TURKOVAC aşısıyla ilgili yapılan son faz çalışmalarının sonuçları henüz net olarak açıklanmadı.

Aşıyla ilgili olarak acil kullanım başvurusu 25 Kasım’da yapılmıştı.

Acil kullanım onayıyla ilgili konuşan Erdoğan, ”TURKOVAC’ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız” dedi.