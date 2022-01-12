Cem Bölükbaşı, Formula 2’de yarışacak ilk Türk pilot olacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2’de yarışacağını açıkladı. Bölükbaşı böylece Türkiye motor sporları tarihinde Formula 2’de yarışan ilk Türk yarış pilotu olacak.

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E-spor dünyasında 2017’den bu yana kazandığı şampiyonlukların ardından profesyonel yarış kariyerine başlayan Bölükbaşı, bugün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Formula 2 2022 Şampiyonası’nda Çek takımı Charouz Racing System ile yarışacağını duyurdu.

Başarılı sporcu Formula 2 Şampiyonası’ndaki ilk yarışına mart ayında Bahreyn Pisti’nde çıkacak.

Bölükbaşı şunları söyledi: “Benim için inanılmaz bir gelişme bu. Sanal yarışlarda binlerce saat antrenman yapıp, Formula 1 E-spor yarışlarında dünya şampiyonlukları kazanırken hayalimde hep bir gün gerçek yarış pistlerinde de yeteneklerimi gösterebileceğim düşüncesi vardı.

Simulasyonda yaptığım antrenmanların yarış kariyerimde çok büyük katkısı oldu. İlk kez kullandığım araçlarda podyuma çıkmayı başardım. Şimdi ise sadece birkaç hafta önce ilk defa resmi test sürüşlerine çıktığım Formula 2 aracıyla tam sezon FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yarışacağım.”

Formula 2

F2, Formula 1 ile çoğu pistte beraber koşulan ve 14 hafta süren bir yarış türü. Burada başarılı olan ve Formula 1 takımlarının dikkatini çeken pilotlar, ileride Formula 1 aracında koltuk bulabiliyor.