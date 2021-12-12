Formula 1’de şampiyon Verstappen

Formula 1’de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Abu Dabi’deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan yarışın son turunda Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yedi şampiyonluğu bulunan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’u geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 22’nci ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapıldı. Verstappen ile Lewis Hamilton’ın şampiyonluk mücadelesi verdiği 2021 sezonunda, 47 yıl sonraki ilk, Formula 1 tarihinde ise ikinci kez iki pilot son yarışa eşit puanla başladı.

Hem Hollandalı Verstappen (dokuz birincilik, sekiz ikincilik, bir dokuzunculuk, beş en hızlı tur, beş sprint sıralama puanı) hem de Büyük Britanyalı Hamilton (sekiz birincilik, yedi ikincilik, birer üçüncülük, dördüncülük, beşincilik ve yedincilik, altı en hızlı tur, iki sprint sıralama puanı), son yarışa 369,5 puanla girdi ve şampiyonluk düğümü, 1950’den beri düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 30’uncu defa son yarışta çözüldü.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan 24 yaşındaki Verstappen ile toplamda 8’inci şampiyonluğunu elde ederek Formula 1’de rekor kırmak isteyen Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başladı. Abu Dabi’de zafer, Verstappen’in oldu.

Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull’un 28 puan önünde sezonu tamamladı.

Puan durumu

Sezonun son yarışı öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk beş sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 395,5 puan

2. Lewis Hamilton (Britanya): 387,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 226

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Carlos Sainz (İspanya): 164,5

Takımlar

1. Mercedes 613,5

2. Red Bull: 585,5

3. Ferrari: 323,5

4. McLaren: 275

5. Alpine: 155