Formula 1’de bu yıl ‘gazoz yerine’ Prosecco açılmış

Geçen yıl kutlamalar esnasında ilk üç sırayı alan pilotlara Sprite marka gazoz verilen Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde bu yıl İtalyan köpüklü şarabı Prosecco açıldı.

Fotoğraf: Twitter/@F1

Geçen yıl Mercedes Formula 1 takımının CEO’su Toto Wolff, takımın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’ın kazandığı Türkiye Grand Prix’sinde, kutlamalar esnasında kendilerine Sprite marka gazoz verildiğini söylemişti. Gazozların şampanya şişesine doldurulduğu belirtilmişti.

Türkiye Grand Prix’sinde hakemlik yapan gazeteci Fatih Altaylı, bu yıl İstanbul Park Pisti’nde galip gelen Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas’ın kutlamayı gazozla değil Prosecco ile yaptığını belirtti.

Yarışta Red Bull takımı pilotlarından Hollandalı Max Verstappen ikinci, Meksikalı Sergio Perez üçüncü sırayı almıştı.