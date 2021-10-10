Formula 1’de Türkiye Grand Prix’sini Bottas kazandı

Formula 1’de Türkiye Grand Prix’sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.
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Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın son altı yılda 12 kalem gider için harcadığı toplam para 280 milyon 704 bin TL.
Bitlis’te gözaltına alınan ve işyerleri yıkılan 10 kişiye ‘zincirleme bir şekilde polise direnme’ suçlamasıyla dava açıldı.
Tutuklu iş insanı Osman Kavala, Silivri Cezaevi’ndeki 1439’uncu gününde yayınladığı açıklamasında ‘her şeye rağmen Türkiye’ye adalet geleceğine inandığını’ dile getirdi.
İstanbul’un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalarda kuraklık gözlenmeye başladı. Bölgedeki durumu değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, ”İstanbul yaşanmaz olacak” uyarısını yaptı.
Netflix’in kısa sürede en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kore yapımı Squid Game dizisinin yapımcısı Hwang dong-hyuk ikinci sezonunda büyük bir değişiklik gelebileceğini söyledi.