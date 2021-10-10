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Yaramazlara biraz batar!

Formula 1’de Türkiye Grand Prix’sini Bottas kazandı

Formula 1’de Türkiye Grand Prix’sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

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Istrancalar kurudu: İstanbul yaşanmaz olacak

İstanbul’un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalarda kuraklık gözlenmeye başladı. Bölgedeki durumu değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, ”İstanbul yaşanmaz olacak” uyarısını yaptı.