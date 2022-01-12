Demirtaş’a ‘Siyasi Cesaret Ödülü’: ‘Hukuksuzluğun biteceğine inanıyorum’

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, François Mitterand Enstitüsü tarafından ilk kez verilen ‘Siyasi Cesaret Ödülü’ne layık görüldü.

Fotoğraf: HDP

Mayısta Demirtaş’a verilmesi kararlaştırılan ödül önceki gün Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir törenle Demirtaş’a takdim edildi. Törene, Demirtaş adına ödülü almak için HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy katıldı.

Demirtaş, ödül törenine gönderdiği mektupta şunları kaydetti:

“Benim için son derece önemli bir isim olan, ilk gençlik yıllarımda, günümüzdeki iletişim olanaklarından yoksun olduğumuz dönemde, kendilerini ilgiyle takip ettiğim tarihi bir figür olan Mitterand’ın adını taşıyan bir ödüle layık görüldüğüm için oldukça kıvançlıyım.

Benim için ve milyonlarca Kürt için aslında iki Mitterand var, François Mitterrand ve Danielle Mitterrand. Belleklerimizde iz bırakan, Avrupa değerlerine de büyük katkısı olan her iki değerli şahsiyeti de saygıyla anıyorum. Bilindiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Daire ve Büyük Daire kararlarına rağmen halen Edirne Cezaevinde tutulduğum için orada sizlerle birlikte olamıyorum. Bizlerin direnişi, sizlerin desteğiyle, Avrupa değerlerini de aşındıran bu büyük hukuksuzluğun bir gün son bulacağına inanıyorum.

Her ne kadar bana veriliyorsa da bu ödülü, cezaevlerindeki tüm HDP’liler adına kabul ediyor, tekrar teşekkür ediyor ve güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”