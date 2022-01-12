Naklettiği karaciğerlere ‘imzasını atan’ cerrah ‘kayıtdışı’na alındı

Britanya’da naklettiği karaciğerlere ‘adının baş harflerini yazan’ cerrahın adın ‘tıbbi kayıt’ listesinden silindi.

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57 yaşındaki Simon Bramhall’un, 2013’te görev yaptığı Birgmingham kentindeki Kraliçe Elizabeth Hastanesi’ndeki iki nakil ameliyatı sırasında hastalara nakledilen karaciğerlere tıbbi cihaz kullanarak ‘SB’ diye imza atığı ortaya çıkmıştı.

Dava dosyasında adı ‘Hasta A’ olarak geçen hasta, nakil ameliyatından bir hafta sonra kötüleşmiş, bünyesi organı reddetmiş ve bunun üzerine bir başka doktor tarafından tekrar ameliyata alınınca Bramhall’un adının baş harflerini yazdığı anlaşılmıştı. Bramhall, 2014’te hastaneden istifa etmişti.

Hakkındaki suçlamayı kabul edip yaptıklarını itiraf eden Bramhall, Birmingham Kraliyet Mahkemesi’nde yargılanmış, 2017’de 10 bin sterlin para cezasına çarptırılmış ve kamu hizmeti yapması kararlaştırılmıştı.

Ülkede, pratisyen hekimlerle ilgili şikayetlerde, özellikle etikle ilgili konularda bağımsız karar alan MPTS, Aralık 2020’de en az beş ay süreyle görevden uzaklaştırılan Bramhall’un dosyasını yeniden inceledi. Yaptığı şeyin kesinlikle profesyonellikle bağdaşmadığını, görevini kötüye kullandığını vurgulayarak adının, doktorluk yapabilmek için lisans göstererek kayıt yaptırılan tıbbi kayıt listesinden çıkarılmasını kararlaştırdı.

MPTS’nin açıklamasında, görevden uzaklaştırmanın yeterli olmadığının, Bramhall’un dava sürecinde uzun süren nakil ameliyatlarının neden olduğu yoğun stres altında böyle bir şeye kalkıştığını söylerek kendisini savunmasının kabul edilemeyeceğnin altı çizildi.

Bu kararın üzerine Bramhall’un adı silindi.

Dava sürecinde Hasta A.’nın olanları öğrenince ciddi travma yaşadığı kayıtlara geçmiş, ikinci hastaya da ulaşıldığı belirtilmişti.