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Yaramazlara biraz batar!

İkinci el araç raporu: 2021 nasıl geçti?

2020’de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021’de bu rakam 1 milyon 652 bin 710’da kaldı. Düşüş yüzde 19 olarak hesaplanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Indicata’nın ikinci el online pazar raporuna göre online pazarda ikinci el araç fiyatlarındaki ortalama yıllık artış yüzde 63. En çok fiyat artışı yüzde 73’le B-SUV segmentinde kaydedilirken, bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi.


Motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl satışlarda ilk sırayı 1 milyon 62 bin 61’le dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 555 bin 737 satışla benzinli ve 15 bin 852 satışla da otogazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobiller, 13 bin 256 satışla dördüncü, elektrikli otomobiller de 3 bin 804 satışla beşinci oldu.

Geçen yıl ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 44’ünü 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu. Satışlarda 11 ve üzeri yaşındaki araçların payı yüzde 27 ve 0-4 yaşındaki araçların payı yüzde 28 oldu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç verinin analiz edildiği rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor.

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