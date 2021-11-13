İkinci el online oto pazarında fiyat artışı sürüyor

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar geçen aya göre yüzde 5,4 arttı.

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Indicata verilerine göre ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı satışları, eylül ayına kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 oldu.

Rakamlarda geçen yılın ekim ayına göre yüzde 42, ocak-ekim 2020’ye göre ise yüzde 27 azalma var.

Ekimde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18.

Fiyatlar

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1200 varyantın 15 farklı model yılındaki 39 bin 105 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre ekimde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 5,44’lük fiyat artışı gözlendi.

Verilere göre bu yılın 10 aylık döneminde ortalama fiyat artışı ise yüzde 13,8.

En çok zam 17,9 puanla hafif ticari araç grubunda olurken, bunu 15,7 puanla A ve 14,1 puanla B segmentleri izledi.

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye’deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

10 yıllık değişim yüzde 600

Türkiye’nin önde gelen otomotiv data şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın ikinci el otomobil sektörünün son 10 yılda nerden nereye geldiğini Diken’e anlatmış, fiyatlardaki değişimin yüzde 600’ü bulduğunu dile getirmişti. Yalçın, sıfır araçlarda ise bu oranın yüzde 450 seviyesinde olduğunu söylemişti.