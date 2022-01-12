Doğalgaza fahiş zamda ‘ihmal’ iddiası: Bakanlık kontratı yenilemedi

İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, doğalgaza yapılan fahiş zamların ardında ‘hükümetin ihlali’ olduğunu öne sürdü.

Usta sosyal medya hesabından şunları söyledi: “Enerji Bakanlığı 2021 yılında Rusya, Azerbaycan ve Nijerya ile kontratı biten bazı doğalgaz anlaşmalarını yenilemedi. İhmal gösterdi. Kabaca 170 dolara alabileceği doğalgazı şimdi 1350 dolara alıyor. Hükümetin ihmalinin, iş bilmezliğinin bedelini millet ödüyor.”

Enerji Bakanlığı 2021 yılında Rusya, Azerbaycan ve Nijerya ile kontratı biten bazı doğal gaz anlaşmalarını yenilemedi.



İhmal gösterdi.



Kabaca 170 dolara alabileceği doğalgazı şimdi 1350 dolara alıyor.



Hükümetin ihmalinin, iş bilmezliğinin bedelini millet ödüyor. — Erhan Usta (@55erhanusta) January 11, 2022

Ne olmuştu?

Türkiye yeni yıla gözlerini zamlarla açmıştı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin açıklanan tarife tablosuna göre BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerindeki sanayi abonelerinin tarifesinde, 1000 metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise nihai fiyat kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.