Sanayiciden ‘doğalgaz’ isyanı: Elektriğe de zam anlamına geliyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, sanayi abonelerine peş peşe gelen doğalgaz zamlarının üreticiyi olağanüstü zorladığını söyledi.

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Doğalgazda kasım tarifesinde konut abonelerine zam yapılmazken, sanayi ve elektrik üretim santralleri için yüzde 40’ın üzerinde bir zam daha gerçekleşti. Ekim ayında da sanayi tarafında yüzde 15 zam uygulanmıştı.

Kasım ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife önceki tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde 48,4 artışla 3 bin 500 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğalgaz için ise yüzde 46,8 artışla 4 bin lira oldu.

Böylece sanayi aboneleri ile konut aboneleri arasındaki tarife farkı da 2,7 katına ulaştı.

Bloomberg HT yayınında konuşan Memiş Kütükçü, enerji fiyatlarında yaşanan zamların Türkiye’nin rekabet şansını da düşürdüğünü söyledi.

Kütükçü’nün açıklamaları şöyle: “Son dönemde enerjide artan maliyetler sanayicilerimizi olağanüstü zorluyor. Yılbaşından bu yana bakacak olursak doğalgazda sanayi tarifesi yüzde 147,5 zamlandı.

Doğalgaz zamları elektriğe de zam anlamına geliyor. Doğalgazla elektrik üreten santrallerin maliyetleri arttığı zaman bu piyasa takas fiyatını da yukarı çekiyor. Bu da son kaynak tedarik tarifesiyle elektrik kullanan organize sanayi bölgelerimizin ya da serbest tüketicilerin maliyetlerini yukarı çekiyor. Enerji maliyetlerinin yükselmesi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki sanayicilerin rekabet şansını zorluyor.“