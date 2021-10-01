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Yaramazlara biraz batar!

Sanayide kullanılan doğalgaza zam

Botaş doğalgaz santrallerinin ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını ancak hanelerin kullandığı gazın fiyatında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Enerji üretim ve dağıtım sektöründen kaynaklar, ekim ayı başında doğalgaz fiyatlarında ortalama yüzde 15, elektrikte ise yüzde 8 ila 15 artış beklendiğini belirtmişti. EPDK dün elektrik fiyatlarında değişiklik olmadığını duyurdu. Botaş ise zammın haneleri kapsamayacağını açıkladı.


Küresel doğalgaz fiyatları birçok unsurun etkisiyle yıl başından bu yana keskin artış kaydetti. 

İnşa aşamasındaki Sakarya gaz sahası dışında kendine ait doğalgaz kaynağı neredeyse hiç bulunmayan Türkiye uzun vadeli gaz alım kontratları sayesinde spot gaz ve LNG piyasasındaki yüksek fiyatlardan bir miktar korunuyordu. Ancak bu yılki tüketimin beklentileri aşmasıyla birlikte Türkiye’nin spot piyasadan ithalat yapmak zorunda kalacağı ve ithalat fiyatlarının daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

EPDK elektrik zammı iddialarını yalanladı

Reuters: Elektrik ve doğalgaza yüzde 15’e varan zam yolda

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