EPDK elektrik zammı iddialarını yalanladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

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EPDK’den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.

Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün elektriğe yüzde 15’lik bir zam daha yapıldığını öne sürmüştü.

Türkiye’de elektrik fiyatlarına en son 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yapılmıştı.

Reuters geçen hafta enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağa dayandırarak ekim ayı başında doğalgaz fiyatlarında ortalama yüzde 15, elektrikte ise yüzde 8 ila 15 artış beklendiğini duyurmuştu.