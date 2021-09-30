CHP’li Akın: Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı

Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektriğe yüzde 15’lik bir zam daha yapıldığını öne sürdü.

Fotoğraf: Anka

Elektrik fiyatlarına en son 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yapılmıştı.

Reuters geçen hafta enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağa dayandırarak ekim ayı başında doğalgaz fiyatlarında ortalama yüzde 15, elektrikte ise yüzde 8 ila 15 artış beklendiğini duyurmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın’ın açıklamaları şöyle: “Duyduk ki AK Parti İktidarı tüm uyarılarımıza rağmen kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış. İktidarın en iyi bildiği politika olan zam yapmak bir kez daha devreye sokuldu.

Elektrik zamlarına henüz 3 ay önce yüzde 15 oranında zam yapılmışken EPDK 1 Ekim’den itibaren yüzde 15 oranında bir zam daha yapmış. Bu durum en hafif tabirle insafsızlıktır. Elektrikte 3 ay arka arkasına yapılan fahiş zamlar enflasyonun domino etkisiyle daha da yükselmesine neden olacak. “