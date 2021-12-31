Elektrik ve doğalgaza zam

Yeni yılla birlikte doğalgaz ve elektriğe zam geldi.

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Doğalgazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Elektrik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıklamasında 2022 için belirlenen elektrik tarifelerinin Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Bu kapsamda, verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak’tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

BloombergHT’nin aktardığına göre mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1’inci kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2’nci kademe tarifesi de 1’inci kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.