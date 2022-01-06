BOTAŞ’la Gazprom arasında doğalgaz anlaşması: Fiyat açıklanmadı

Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom’un ihracat birimi Gazprom Export ile BOTAŞ arasında dört yıllık yeni bir doğalgaz tedarik sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmaya göre gelecek dört yılda Türk Akım üzerinden BOTAŞ’a yıllık 5,75 milyar metreküp gaz sağlanacak.

Gazprom’dan alınacak doğalgaz ile ilgili herhangi bir fiyat bilgisi ise yok. Ancak kulislerdeki iddialar, elektrik tarifelerine gelen yüzde 50-125 arasındaki yeni yıl zammının büyük oranda yeni sözleşmedeki daha yüksek fiyattan kaynaklandığı yönünde.

Türkiye, elektrik ihtiyacının üçte birini karşılamak için ithal ettiği doğalgazı kullanıyor.

Türkiye’nin Rusya ile uzun vadeli doğalgaz kontratlarından biri bu yıl sona ermişti. 1997’de imzalanan diğer kontrat ise 2025’te bitecek.

Türkiye doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatlarıyla sevk edilen gazla ve Cezayir, Nijerya ve diğer ülkelerden gelen ve gemilerle taşınan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile sağlıyor.

Ancak hem dolar kurundaki artış hem de salgın döneminde LNG fiyatlarının uçuşa geçmesi Türkiye’nin enerji faturasını önemli oranda yükseltmişti.