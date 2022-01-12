Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’ye göre 2022 seçim yılı değil ‘geçim yılı’ymış

İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin AKP yetkili kurullarından aktardığı bilgiye göre, iktidar 2022’ye seçim yılı değil geçim yılı diye bakıyor.

Türkiye’de genel seçim tarihlerine bir buçuk sene kalmış olsa da yaşanan krizler muhalefetin ‘erken seçim’ çağrılarını arttırıyor. Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylül ayında seçim beklediğini söylemişti.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar yetkilileriyse, seçimlerin 2023 haziranında düzenleneceğini tekrarlayıp dursa da atılan adımlar uzmanlar tarafından erken seçime hazırlık olarak yorumlanıyor.

Anketlere göreyse Erdoğan, AKP ve MHP’ye desteği azalmaya devam ederken, muhalefetin ekonomik krizi ortadan kaldırma konusunda başarılı olacağını söyleyenlerin oranı az farkla önde görünüyor.

Asgari ücretteki artış, memur ve emeklilere yapılan zamlar nedeniyle, “İktidar erken seçime mi gidecek” sorusunun ortaya atıldığını belirten Selvi bugünkü yazısında “AK Parti’nin yetkili kurullarında yapılan değerlendirmelere bir de o yönüyle kulak kabarttım” dedi.

“2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur” ifadelerini kullanan Selvi, şunları kaydetti: “Ekonomiyle ilgili rahatlamanın hissedilmesi için yeni enstrümanların devreye sokulması bekleniyor. Bunlar 2022 yılının ilk çeyreğinde yapılacak. Ne kadar tedbir uygulamaya konulursa konulsun, 2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor. Vatandaşların nisan ve mayıs ayıyla birlikte ekonomik iyileşmeyi hissetmeye başlaması bekleniyor. Ama asıl hedef, fiyatların düşmesini ve refah artışını sağlamak. O nedenle 2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur. 2022 yılı, enflasyonla mücadele yılı olacak.”

Kılıçdaroğlu: Eylülde seçim bekliyorum

Demirtaş’tan ‘baskın seçim’ uyarısı: Her an hazır olunmalı

Reuters uzmanlara ve AKP’li yetkilere sordu: Erken seçim olur mu?

Erdoğan: Erken seçim yok

SON HABERLER

Aile, idare ve tarikat dişlisinde öğütülen genç insanlar…

1980’lerin sonundan itibaren, özellikle 90’lar ve 2000’lerde pıtrak gibi çoğaldı tarikat yurtları ve evleri. Tarikat yurdu ve evi, yaşamın her alanında geçerli olacak bir kartvizitti gençler için. İş bulma, eş bulma, kadro/yükselme vs. Gariban çocuk sırtını dayayacak bir yer arıyor, ailesi yoksul, bir kısmı yoksul olmasa da çocuğu dindar muhitte olsun istiyor, ah bir bakmışsınız ailenizin tarikatı yanı başınızda…

AKP’den kopan Kürt seçmen muhalefete güvenemiyor

Ankara kulislerinde bugünlerde AKP’nin MHP’yle ortaklık, söylemde sertlik ve hızlı politika değişikliği gibi gerekçelerle tabanından kopan muhafazakâr Kürt seçmenle yeniden bağ kurma çabasında olduğu konuşuluyor. Araştırmacılara göreyse AKP’den kopanlar ağırlıkla kararsız seçmen bloğunda ve muhalefetin politikalarını yakından takip ediyor. 