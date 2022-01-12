AKP’ye göre 2022 seçim yılı değil ‘geçim yılı’ymış

İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin AKP yetkili kurullarından aktardığı bilgiye göre, iktidar 2022’ye seçim yılı değil geçim yılı diye bakıyor.

Türkiye’de genel seçim tarihlerine bir buçuk sene kalmış olsa da yaşanan krizler muhalefetin ‘erken seçim’ çağrılarını arttırıyor. Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylül ayında seçim beklediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar yetkilileriyse, seçimlerin 2023 haziranında düzenleneceğini tekrarlayıp dursa da atılan adımlar uzmanlar tarafından erken seçime hazırlık olarak yorumlanıyor.

Anketlere göreyse Erdoğan, AKP ve MHP’ye desteği azalmaya devam ederken, muhalefetin ekonomik krizi ortadan kaldırma konusunda başarılı olacağını söyleyenlerin oranı az farkla önde görünüyor.

Asgari ücretteki artış, memur ve emeklilere yapılan zamlar nedeniyle, “İktidar erken seçime mi gidecek” sorusunun ortaya atıldığını belirten Selvi bugünkü yazısında “AK Parti’nin yetkili kurullarında yapılan değerlendirmelere bir de o yönüyle kulak kabarttım” dedi.

“2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur” ifadelerini kullanan Selvi, şunları kaydetti: “Ekonomiyle ilgili rahatlamanın hissedilmesi için yeni enstrümanların devreye sokulması bekleniyor. Bunlar 2022 yılının ilk çeyreğinde yapılacak. Ne kadar tedbir uygulamaya konulursa konulsun, 2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor. Vatandaşların nisan ve mayıs ayıyla birlikte ekonomik iyileşmeyi hissetmeye başlaması bekleniyor. Ama asıl hedef, fiyatların düşmesini ve refah artışını sağlamak. O nedenle 2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur. 2022 yılı, enflasyonla mücadele yılı olacak.”