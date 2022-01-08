CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki eylül ayında seçim bekliyorum” dedi.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan CHP liderinin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açılan teftiş) Teftişe karşı değiliz. Belediye başkanlarına da söyledim itiraz etmeyin diye ama ortada bir terör bağlantısı varsa ve savcılık temiz kağıdı verdikten sonra İBB işe alırken ne yapsın? İBB’nin MİT’i mi var? Bir kumpas. İstanbul’u almamızı haz edemiyorlar.

* Ekrem bey, yolsuzluk dosyalarını saptadı. Ne oldu bu yolsuzluk dosyalarına? Üstü kapatıldı. (Diken notu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla AKP dönemine ilişkin soruşturma başlatılmış, 40’ın üzerinde yolsuzluk dosyası hazırlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, müfettiş atayarak 35 dosyaya el koymuş, sadece 12 dosya inceleyebilen İBB Teftiş Kurulu’nu devreden çıkarmıştı. Dosyalarla ilgili bazı haberlere de erişim engeli getirilmişti.)

* (İmamoğlu’nun görevden alınması ihtimali) Böyle bir ihtimal görmüyorum. AKP içerisindeki vicdan sahibi kişiler bile bunun olmaması gerektiğini söylüyor.

* Müfettişlerin talimatla bu işi yapacağını sanmıyorum. İşin doğasına aykırı. Vicdanlı müfettişlere güveniyorum

* (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) Kendisini kendine şikayet ediyor. Terörist varsa bul kardeşim.

* (Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) alınmaması) İçeri alınsaydım Merkez Bankası’nda ne yaptıysam aynısını yapacaktım. ENAG’ı, alışverişte karşılaşılan rakamları soracaktım, vatandaşın tepkilerini dile getirecektim.

* Oraya işçinin, emekçinin, milyonlarca kişinin hakkını aramak için gittim.

* Asgari ücretlilere hakları teslim edildi. Peki emekli?

‘KPSS mağdurlarının hepsine hukuki destek vereceğiz’

* (Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmaması) Bir tweet gördüm. KPSS’de derece yapıp sözlü mülakatta elenen. MEB’e de bunu soracaktım. Randevu istedik, bekledik yanıt yok. 12 saat bekledik ben 15’inci saatte gittim. Oraya KPSS’de haksızlığa uğrayanlar için gittim.

* Daha önce de yaşanmış bu. Danıştay, “Hayatın olağan akışına aykırı” diye iptal etmiş. Sonra tekrar mülakata girenler gene elenmiş.

* MEB’e sadece kadın milletvekilleriyle gittim. Yani sadece anneler olsun…

* KPSS mağdurları için açılan internet sitesine yoğun ilgi var. Hepsine hukuki destek vereceğiz.

* Sözlü mülakat yapmamız gerektiğinde odaya kamera koyacağız.

‘Ülkede demokrasi yok ki insanlar sokağa çıksın’

* “Sokağa çıkmamı istiyorlar” derken kast ettiğim şu: ‘Sokağa çıkacağız, camı pencereyi kıracağız,’ Erdoğan bundan hoşlanacak. Polisleri üstümüze salacak, ondan sonra OHAL ilan edecek. “Oh ne güzel istediğim kararnamemi çıkaracağı ve memleketi güllük gülistanlık yöneteceğim.”

* (Altaylı’nın demokrasilerde protestonun önemli olduğuna dair ifadesi) Bizim ülkede demokrasi yok ki. İnsanlar çıkıp bir bildiri okuyacaklar. Baskı, cop her şey var. Demokrasi olsa sorun olmaz ki yürüyüş yapabilirler, gösteri yapabilirler. Anayasa zaten bunu güvenceye almış ama ülkede Anayasa da askıda.

* Önümüzdeki eylül ayında seçim bekliyorum.

* İktidarın ilk haftasında Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız. Türkiye’deki bütün rakamlara vakıf olup devleti öyle yöneteceğiz.

Güncellenecek…