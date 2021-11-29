Kılıçdaroğlu’na dosya akıyormuş: Helalleşeceğiz ama hesaplaşma ayrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge’nin kendilerine aktarıldığını belirterek, “Bir ekip kurduk. Zamanı gelince açıklayacağız” dedi.

CHP lideri geçen ay memur ve bürokratlara seslenerek, ‘iktidarın değişmesine az kaldığını’ söylemiş, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa durun” demişti.

Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan Kılıçdaroğlu, bu çağrısının karşılık bulduğunu ifade etti. ‘Helalleşme’ çıkışı içinse “Helalleşeceğiz ama hesaplaşma ayrı” dedi.

CHP lideri, geçmişte partisinin hataları olduğunu ama artık sevginin kazanmasını istediğini belirterek ‘helalleşme yolculuğu’na çıkacağını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Bürokrasiye yaptığım çağrıdan sonra, hukuka uyan bürokratlar, kendilerini daha güvende hissettiler. Yasa dışı biçimde gelen baskıya da direndiler. İmza atmamaya özen gösteriyorlar. Geçmişte yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı. Bunların sayıları fazla olduğu için bir ekip kurduk. Yeri ve zamanı gelince bu yolsuzluk dosyalarını kamuoyuyla paylaşacağız. Benim yaptığım çağrı, bürokrasiye güven verdi. Artık kendilerini yalnız hissetmiyorlar.

Ben ‘Helalleşme’ dedim ama ‘hesaplaşma’ ayrı. Yolsuzluk yapandan, kul hakkı yiyenden, hukuk içinde elbette hesap sorulacak. Helalleşme derken ‘Yolsuzlukları görmeyeceğiz, devleti soymuşlar görmeyeceğiz’ diye bir şey yok. Biz geçmişin yaralarının kaşınmasını değil, geleceğe bakmak istiyoruz. Geçmişin yaralarını kanatarak sağlıklı bir gelecek yaratamazsınız. Oturalım sağlıklı, yararlı ve dayanışma içinde bir gelecek inşa edelim, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakalım istiyoruz.”

‘Çift maaş hortumunu keseceğiz’

İktidarda, ‘parayı ve parayı sevenlerle oturup kalkmayı çok seven bir ekip’ bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, beş yerden birden maaş alanlar bulunduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Hatta Telekom’da, ikinci üçüncü maaşı ve ikramiyeyi avro ile alanlar var. ‘Yerliyim millîyim’ diyeceksin, Türk Lirası’nı yerlerde süründüreceksin. Yabancı parayı ise halkın ulaşamayacağı kadar yükseklere çıkaracaksın. Kendilerine gelince de üç-beş maaş alacaksın. Bu hortumu keseceğiz, devlette iki maaş beş maaş olmaz, buna son vereceğiz.”