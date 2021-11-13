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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğuna çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme yolculuğu’na çıkma kararı aldığını duyurdu.

Son dönemde konuşmalarında sık sık önümüzdeki seçimlerde ‘iktidarın değişeceği’ mesajını veren Kılıçdaroğlu, muhalefet tarzını da değiştirerek daha aktif bir görüntü sergilemeye başladı. CHP lideri son aylarda farklı kesimlere yönelik yeni yaklaşımlar da geliştirirken, son olarak, partisinin ‘muhafazakar kesimle helalleşmesi gerektiğini’ dile getirip Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan takdir toplamıştı.


Geçmişte partisinin hataları olduğunu belirterek artık sevginin kazanmasını istediğini şu mesajla iletti: “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım…”

CHP lideri bir de video paylaştı:

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