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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’na göre KİPTAŞ’ta yolsuzluk var: Kayıtlar elimde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde KİPTAŞ bünyesinde bir alım-satım ‘oyunu’ yapıldığını, bununla ilgili elinde belgeler bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: İBB


İmamoğlu, yeni sosyal konut projesi KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri’nin temel atma törenine katıldı.

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Törende açılış konuşmasını yapan AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TBMM’de çıkan karar uyarınca, belediye meclislerinden karar alınması gerektiği ve bu nedenle imar planları uygulamasında sorun yaşanabileceğini belirtti.

Yazıcı’nın bu sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, kürsüdeki konuşmasının bir bölümünü Tuzla belediye başkanına karşılık vermek amacıyla, geçmiş İBB yönetimi döneminde yaşanan ‘şaibeli bir satış örneği’ne ayırdı.

İmamoğlu şöyle konuştu: “Beni çok rahatsız eden şeyler var. Örnek vermem gerekirse bugün günlerden pazartesi. Pazartesi günü KİPTAŞ yönetim kurulu kararı alıyor, diyor ki ‘Ben Başakşehir’deki şu arsayı satın alacağım.‘ Bir gün sonra bu arsayı, ne hikmetse, bir uyanık 11 milyon dolara alıyor. Cuma günü de KİPTAŞ bu arsayı bu uyanıktan 47 milyon dolara satın alıyor. 28 milyon dolar arada fark.”*

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‘Kim bu uyanık, kayıtları da var’

Kamuyu ciddi zarara uğratan kişinin kimliğinin ve belgelerinin de ellerinde olduğunu söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurulu? Onların da kayıtları var. Burayı alıyor 47 milyon dolara. Belki ufak tefek rakamsal hatalarım olabilir. Proje yapıyoruz 300-400 konutluk. KİPTAŞ’ın önünde de maketi yapılıyor. Böyle kocaman bir maket. Burayı biz yönetimi aldıktan birkaç ay sonra ‘Yeşil alan yaptık‘ diye karar alınıyor. Buna derler ki bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.”

‘İçişleri dosyayı aldı’

“Bunun önüne geçmemiz lazım. Yapılan her yanlış vatandaşa yapılan yanlıştır. Suç duyurusunda bulunduk ama İçişleri Bakanlığı ‘Sen soruşturamazsın‘ dedi ve kendisi aldı dosyayı. Merakla bekliyoruz.”

*İmamoğlu konuşmasında aradaki farkın 28 milyon dolar olduğunu söyledi ancak bahsedilen tutarlara göre fark 36 milyon dolar.

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