İmamoğlu’nun açıp İçişleri’nin el koyduğu yolsuzluk dosyalarında neler var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ancak İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu yolsuzluk dosyalarının bazılarında detaylar ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla AKP dönemine ilişkin soruşturma başlatılmış, 40’ın üzerinde yolsuzluk dosyası hazırlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, müfettiş atayarak 35 dosyaya el koymuş, sadece 12 dosya inceleyebilen İBB Teftiş Kurulu’nu devreden çıkarmıştı. Dosyalarla ilgili bazı haberlere de erişim engeli getirilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa dosyalarda 13 milyar 202 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna dair bilgi olduğunu söylemişti.

Daha önce İmamoğlu’nun açtığı 12 yolsuzluk dosyasında detaylar ortaya çıkmıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında 20 maddede bu dosyalardan bazı bilgileri aktardı.

Buna göre;

– İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satın aldığı yazılımlar için yapılan ödemeler çerçevesinde, iş ve işlemlerin yerindeliğinin tespiti ve varsa kamu zararının ve buna sebep olanların ortaya konması çalışmaları devam ederken dosya devralınmış.

– İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletilen, raylı sistem yapımında yanlış kararlardan dolayı kamunun yaklaşık 11 milyar TL zarar etmesi iddialarının incelenmesi için ‘başkanlık oluru’ alınmış, ancak dosya devralınmış.

– Metro İstanbul Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından 590 bin dolara satın alınan 1988 model Sikorsky S-76B tipi helikopter 2019 tarihinde KDV dahil 601 bin 800 TL’ye satılmış. Kiralama hizmetinden toplamda 3 milyon 220 bin 401,21 TL gelir edilmesine karşın 14 milyon 400 bin 340,23 TL gidere katlanmış, helikopter kiralama hizmeti verilmeyen 2018 yılında yalnızca personel ücret gideri olarak 919 bin 589,80 TL ödenmiş. Helikopterin yerinde kullanılmış olup olmadığı incelenirken dosya devralınmış.

– Kağıthane’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kiptaş’la Nas Yatırım Gayrimenkul arasında 19 Mart 2018 tarihinde sözleşme imzalandıktan iki gün sonra Nas firmasına yükümlülüklerini yerine getirmeden ödeme yapılmış. Konunun tüm yönleriyle incelenip soruşturulması için ‘başkanlık oluru’ alınmış, ancak dosya devralınmış.

– Çamlık Mahallesi’nde yer alan öğrenci yurdu binalarının Kiptaş tarafından Bilim ve İnsan Vakfı’na 49 yıllığına yapılan tahsis işleminin yasal dayanağının olmadığı, anılan şirketin halihazırda aylık 124 bin 905 TL’lik kira gelirinden mahrum kalındığı işlemlerinin incelenip soruşturulması için ‘başkanlık oluru’ alınmış, ancak dosya devralınmış.

– İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Seminerleri (İSMEK) hizmet alımı işinin tüm yönleriyle incelenip araştırılması hakkında müfettiş görevlendirmesi yapılmış, çalışmalar devam ederken dosya devralınmış.

– Sarıyer ilçesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi’ndeki gecekonduların dönüşümüne ilişkin çalışmayla ilgili İBB, S.S. Oto Sanatkârları Konut Yapı Kooperatifi ve Cemre inşaat Turizm San ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesindeki işlerin incelenmesi devam ederken dosya devralınmış.

– Kamu kaynaklarının siyasi çalışmalar için kullanılmış olabileceği ve bunun gizlenmesi için içerik itibariyle sahte belge üretildiği yönünde oluşan çerçevesinde, Beltur şirketinin yaptığı tüm etkinliklerin, bu etkinliklerin hangi kişi ve kurumlar adına düzenlediğinin, İBB ve İBB’nin şirketleri adına düzenlenmiş gibi gözüken etkinliklerin düzenlenip düzenlenmediğinin, yapılmış gibi gözüken etkinlikler nedeniyle giderlerin başka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığının tespiti çalışması devam ederken dosya devralınmış.

– Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. Tic. A.Ş. tarafından Güven Su San. ve Tic. A.Ş.’nin hisselerinin tamamının hisse devri protokolüyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyduğu ve konunun savcılığa gönderilmesi aşamasında Mülkiye müfettişlerine intikal ettirilmiş.

– Fatih’te Fatih İlim ve Kültür Vakfı’na ait taşınmazların İBB tarafından neden alındığı hakkında müfettiş görevlendirilmiş, çalışmalar devam ederken dosya devralınmış.

– Esenler’de 1913 m2’lik yeşil alanın İBB tarafından maliki Müslüm Duras’tan 6 milyon 150 bin TL’ye neden alındığı hakkında müfettiş görevlendirilmiş, çalışmalar devam ederken dosya devralınmış. (Müslüm Duras, belediye meclisinin AKP’li üyesi İlyas Duran’ın babası.)

– Avcılar’da 664 m2’lik Türkiye İlmi ve İctimai Hizmetler Vakfı’na ait riskli binanın 5 milyon 700 bin TL’ye neden alındığı hakkında müfettiş görevlendirilmiş, çalışmalar devam ederken dosya devralınmış. (Hizmet protokolü çerçevesinde Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na verilmek istenmiş, ancak riskli yapı olduğu için alındıktan sonra kullanılmadan yıkılmış.)

– Büyükçekmece’de 1705 m2’lik ilköğretim tesis alanının İBB tarafından hangi gerekçeyle alındığı, emlak müdürlüğünün değerlemesine göre 2 milyon 558 bin 550TL olabilecek yerin 3 milyon 650 bin TL’ye alınma gerekçesine ilişkin araştırma yapılırken dosya devralınmış.

– Bayrampaşa’da 898 m2’lik maliki Süleyman Sancak’ın taşınmazı 2 milyon 500 bin TL’ye neden kamulaştırıldığı hakkında müfettiş görevlendirilmiş, çalışmalar devam ederken dosya devralınmış.

– Fatih’te konut alanı planlı 210 m2’lik dükkan 3 milyon 200 bin TL ödenerek neden alındığı hakkında müfettiş görevlendirilmiş, çalışmalar devam ederken dosya devralınmış. (Alınan dükkan Sıcak Yuva Vakfı’nın tam altında yer alıyor.)

– İtfaiye araçlarının alım süreci incelenirken dosya devralınmış.

– İGDAŞ’ın ‘3 Boyutlu Uygulama Geliştirme İyileştirme Hizmeti Alımı Sözleşmesi’nin incelenip araştırılması hakkında müfettiş görevlendirilmiş, çalışmalar devam ederken dosya devralınmış.

– Tuzla Belediyesi mülkiyetindeki ilköğretim tesis alanı niteliğindeki 2 bin 962 m2 arazinin tamamıyla Tuzla Belediyesi’nin hissesine tekabül eden belediye hizmet alanı niteliğindeki 7 bin 91 m2’lik alanın 10 milyon 5 bin 876 TL bedelle satın alınmasının incelenmesi için onay alınmış, ancak dosya devralınmış.

– Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Çekmeköy, Sancaktepe, Güngören, Eyüpsultan, Sultangazi, Tuzla belediyeleri mülkiyetindeki arsaların satın alınmasının incelenmesi için onayı alınmış, ancak dosya devralınmış.

– ‘Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi’ ihalesi kapsamında yapılan iş ve işlemler neticesinde, 67 milyon 307 bin 129,76 TL’lik kamu zararının oluştuğu iddiasının incelenip araştırılması için onay alınmış, ancak dosya devralınmış.

Kılıçdaroğlu’na sunulan tablo

Dosyalarda tespit edildiği belirtilen kamu zararına ilişkin Kılıçdaroğlu’na sunulan tablo şöyle: