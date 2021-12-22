Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Erken seçim yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin Haziran 2023’te yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:


* Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor.

* Önümüzdeki en büyük engel ana muhalefet partisidir.

* (CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e) Böyle parmak sallamakla bir yere varamazsın.

* Ne diyor? Aylardır erken seçim diyor. Defaatle Haziran 2023 dememize rağmen erken seçimden bahsediyor. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse orada erken seçim yapılacaktır. Erken seçim yok.

* Bak bay Kemal. Noktalı virgül değil ha nokta koydum.

* Varacağımız yer önümüzdeki nesillerin hayatlarında asırlık değişiklik yapacak yerdir.

* Ekonomi dediğiniz alan sürekli değişim içindedir.

* Dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır, milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamıştır.

* Bunlarla ilgili BDDK yargı yolunu açtı, ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamasınız, Merkez Bankası’nın başında da olsanız, evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlar beraber yol yürürsünüz.

* Memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz.

* 2,6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.

* Avrupa’da kapanmalar başladı; biz bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz.

SON HABERLER

Devlet tahvili kazancından kesinti yapılmayacak

Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançların tevkifat (kesinti) oranı 2022 sonuna kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Demirtaş’tan AYM’ye ‘siyasi yasak hatırlatması’: Saraylara gerek yok

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay başsavcılığının hakkında siyasi yasak istemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yolladığı yazıda “Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır” dedi.