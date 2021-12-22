Erdoğan: Erken seçim yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin Haziran 2023’te yapılacağını söyledi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
* Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor.
* Önümüzdeki en büyük engel ana muhalefet partisidir.
* (CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e) Böyle parmak sallamakla bir yere varamazsın.
* Ne diyor? Aylardır erken seçim diyor. Defaatle Haziran 2023 dememize rağmen erken seçimden bahsediyor. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse orada erken seçim yapılacaktır. Erken seçim yok.
* Bak bay Kemal. Noktalı virgül değil ha nokta koydum.
* Varacağımız yer önümüzdeki nesillerin hayatlarında asırlık değişiklik yapacak yerdir.
* Ekonomi dediğiniz alan sürekli değişim içindedir.
* Dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır, milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamıştır.
* Bunlarla ilgili BDDK yargı yolunu açtı, ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamasınız, Merkez Bankası’nın başında da olsanız, evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlar beraber yol yürürsünüz.
* Memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz.
* 2,6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.
* Avrupa’da kapanmalar başladı; biz bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz.