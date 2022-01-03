Demirtaş’tan ‘baskın seçim’ uyarısı: Her an hazır olunmalı

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın krizler nedeniyle her an baskın bir seçime gidebileceğini belirterek, ‘hazırlıklı olma’ çağrısı yaptı.

Türkiye’de genel seçim tarihlerine bir buçuk sene kalmış olsa da yaşanan krizler muhalefetin ‘erken seçim’ çağrılarını arttırıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar yetkilileri, seçimlerin 2023 haziranında düzenleneceğini tekrarlayıp dursa da atılan adımlar uzmanlar tarafından erken seçime hazırlık olarak yorumlanıyor.

Yeni Yaşam gazetesinden Nezahat Doğan’a konuşan Demirtaş, Erdoğan’ın son güne kadar iktidarda kalmaya çalışacağını söylerken, ‘baskın seçim’ ihtimalini de göz ardı etmedi: ”Ancak ekonomik kriz, uluslararası ilişkilerdeki kriz, Cumhur İttifakı içindeki kriz gibi nedenlerle erken ya da baskın bir seçime de gidebilir. Doğrusu, bunu kestirmek pek kolay değil ama seçime her an hazır halde olmak gerekir.”

Demirtaş, erken seçimle ilgili şu çağrıyı yaptı: ”Herkes ama herkes, kendisini şimdiden seçim görevlisi ilan ederek bulunduğu her yerde kararsızları etkilemeye çalışmalı, sandık eğitimi almalı, seçim kampanyaları başlar başlamaz da aktif kampanyalarda örgütlü bir şekilde görev almalı. Seçim ancak örgütlü toplumla demokratik kazanıma dönüştürülebilir. Herkes sivil, siyasi bir örgütlenmenin parçası olursa kesin sonuç almak daha kolay olur. Bu bakış açısıyla, herkesi örgütlenmeye davet ediyorum. İster partilerde ister meslek odalarında ister sendikalarda ister sivil hareketlerde mutlaka örgütlü bir yapıyla çalışmalı ve disiplinli bir mücadele yürütmelidir. Öyle, sadece tivit atarak olmaz bu iş. Sosyal medyayı amaç doğrultusunda etkili kullanmak önemlidir ama yeterli değildir. Meydanlarda, alanlarda, sahada olmak gerekir.”