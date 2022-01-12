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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘sinyali verdi’: Asgari ücrete enflasyon düzenlemesi gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı ay sonra asgari ücretin yeniden değerlendirilebileceği mesajını verdi.

Bu yıl için asgari ücret 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. TÜİK bir yıllık enflasyon yüzde 36 olarak hesaplamıştı.


Meclis’te AKP’nin grup toplantısında konuşan cumhurbaşkanı, “Önümüzdeki temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz” dedi.

Erdoğan, halkın ‘haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalması’nın önüne geçeceklerini belirterek “Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, “Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz” diye konuştu.

Erdoğan, ‘yeni ekonomik iklim’ için yaz aylarını işaret etti

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